Baye Dame si confida con Tommaso Zorzi e svela se ha risentito Barbara d’Urso

(Di sabato 5 novembre 2022)Dia, durante l’After The Race con, ha parlato un po’ di séndo perché ha scelto il nome d’arte Obama per il suo personaggio drag. “Mi chiamo Obama perché sono stata la prima queen di colore ad esibirmi al Muccassassina nella stessa settimana in cui Barack Obama è entrato alla Casa Bianca. Io sono stata la prima di colore ad esibirmi al Mucca, lui è stato il primo Presidente degli Stati Uniti d’America ad entrare nella Casa Bianca. Prima di Obama mi chiamavo Naomo un mix fra la parola uomo e Naomi Campbell, ndr”.Dia e il suo rapporto con i genitori e la madre biologica “Sono nato a Roma e sono stato adottato da una famiglia romana, solo in seguito ho conosciuto mia madre biologica. Ma quando ha scoperto che ero gay e facevo la ...

