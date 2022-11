Ballando con le Stelle | è già polemica tra Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli | il

Quando emersero i video, Marin aveva dichiarato di aver trascorso semplicemente "una seratagli amici" e che i video erano stati "registrati in locali privati". " Sono umana. E anche io a volte ...Ha fatto molto discutere, ale Stelle , la confessione shock di Alessandro Egger sui rapporti inesistentisua madre Cristina Egger. A detta del ragazzo, infatti, la madre non lo aveva mai accettato e i rapporti ...Sono già scintille tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara, in vista della puntata di questa sera di Ballando con le stelle, nella quale la showgirl sarà ballerina per una notte. La polemica però in ques ...Torna stasera, sabato 5 novembre, Ballando con le stelle. Grande attesa per Wanda Nara la “ballerina per una notte” della puntata ...