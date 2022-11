Addio ai Bonus | arriva la conferma di Giorgia Meloni

Orizzonte Scuola

leggi anche Stipendi più alti, misure contro il caro bollette e novità su tasse e Iva: cosa cambierà davvero con la manovra Meloni Cosa ha detto Meloni suiIn un post su Facebook, la presidente ...'Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse ininutili'. 'Non solo. Il Governo - aggiunge la ... Addio al Bonus 150 euro Meloni: “Aiuteremo gli italiani senza disperdere risorse in inutili bonus” La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, boccia l'utilizzo dei bonus contro l'inflazione e sembra così confermare che quelli da 200 e da 150 euro non verranno più rinnovati.La presidente del Consiglio dice che non saranno disperse “risorse in bonus inutili”, ma che saranno utilizzate “per aiutare gli ...