Sassuolo | Thorstvedt | Felice di essere qui | imparo da Frattesi

Ci ha pensato la Gazzetta di Modena a raccogliere le prime impressioni sul campionato italiano da parte del centrocampista delKristian. "Le differenze tra il calcio italiano e quello belga sono nella qualità e nella tattica, qui ci sono giocatori di livello maggiore ecco perché è un si parla di un calcio ...D'Andrea nel tridente In casadifesa e centrocampo sono pressoché decisi. In mediana c'è semprein pole mentre come esterno basso di sinistra non ci sono dubbi. Gioca Rogerio ...Kristian Thorstvedt è stato intervistato da Gazzetta di Modena, dove ha parlato del suo impatto con il calcio italiano in questa prima parte di stagione con la maglia del Sassuolo. Impatto positivo, s ...EMPOLI - Zanetti è tentato all’idea di convocare Grassi, ma una decisione verrà presa all’ultimo. Passaggio al 4-3-1-2 con Bajrami alle spalle di Satriano e Destro. Nel Sassuolo, out Laurentié per squ ...