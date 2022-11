Roma-Ludogorets 3-1 | Zaniolo | “Partita difficile | abbiamo dato il 200%”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Sapevamo che sarebbe stata una, ma non potevamo fallire. Con la nostra gente, carichi più che mai,passato il turno. Ora ci attende un’altra battaglia da vincere”. Queste le dichiarazioni a Sky dell’attaccante dellaNicolòdopo la vittoria sulper 3-1 in Europa League. Un primo tempo, poi il classe 1999 cambia tutto: “Loro sono una buona squadra, ci sta essere in giornata no. Ma tutti danno il. Se mi sono sbloccato? In passato sono stato poco lucido sotto porta, altre volte i portieri sono stati bravi. Una serata così serviva a me e alla gente”. Ora il derby: “È unaimportante per noi e per la città. Daremo il”. SportFace.