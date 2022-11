Puntata speciale di Striscia la notizia sabato 5 novembre 2022 | il super ospite

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel corso delladilache andrà in onda domani sera,, assisteremo ai consueti servizi mandati in onda, ma non solo, in quanto, ad affiancare i presentatori Friscia e Lipari vi sarà un: Enrico Beruschi. Difatti, l’81enne siederà al bancone del tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci per celebrare i cinquant’anni di carriera. Chi è Enrico Beruschi Nel 1972 il ragionier Beruschi lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con ...