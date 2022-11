(Di venerdì 4 novembre 2022)della Regione Lombardia, Letizia, aderisce alla manifestazione per la pace e per il poucraino convocata dal leader del, Carlo, per, all’Arco della Pace a. È la prima iniziativa politica a cui partecipadopo le sue dimissioni dalla giunta di Attilio Fontana. Saranno molti gli esponenti politici presenti, tra cui Azione e Italia Viva. Tra i presenti ci sarà Matteo Renzi, Pierferdinando Casini, Marco Cappato. Non mancheranno esponenti dei Radicali, ma anche del Partito democratico, come il senatore Carlo Cottarelli e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Intanto, in Lombardia, continuano i tentativi di riequilibrio nella giunta, con Bertolaso che nei ...

L'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti , aderisce alla manifestazione per la pace e per il popolo ucraino convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda , per domani, all'...... Prove di avvicinamento tra Moratti e Terzo polo: l'ex vicepresidente domani in piazza a Milano con Calenda