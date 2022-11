Pagelle Roma - Ludogorets 3 - 1 | Zaniolo è tornato | Belotti errori banali

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mourinho (all.) 6,5 Sceglie la formula del doppio centravanti ma non sfonda. Anzi lascia spazio al. Nella ripresa vara l'idea - coraggio, con tutta la qualità possibile, e si prende la ...

Mourinho (all.) 6,5 Sceglie la formula del doppio centravanti ma non sfonda. Anzi lascia spazio al Ludogorets. Nella ripresa vara l'idea - coraggio, con tutta la qualità possibile, e si prende la ...Ma ribalta soprattutto lache si divora i bulgariPellegrini calcia due rigori perfetti, El Shaarawy ha la freschezza e lo sprint per suonare la sveglia ai compagni ...Pellegrini calcia due rigori perfetti, El Shaarawy ha la freschezza e lo sprint per suonare la sveglia ai compagni ...