(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 4 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato suin cui si afferma che dallo stesso social media «arriva una novità clamorosa» poiché «si potrà utilizzare». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Attualmentenon è un servizio a, infatti non vengono effettuati addebiti per il suo utilizzo. Esistono invece delle funzioni che addebitano dei costi agli utenti e che riguardano ad esempio le inserzioni pubblicitarie. Questo perché l’obiettivo è quello di renderedisponibile a tutti, «senza che le persone debbano pagare nulla per ottenere l’accesso». Secondo quanto riportato recentemente da The Verge, sito web che si occupa di ...

Facta

mancherà, come sempre, il mitico trenino navetta per condurre i visitatori alla scoperta dello ... Programma: maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla paginadedicata. Scopri tutti ...Sono davvero impressionatosolo dalla sua penna, ma anche dalla sua prospettiva sulla vita e ...4 MAGGIO 2023 ALCATRAZ " MILANO Clicca per acquistare i biglietti WEB & SOCIAL SITO // ... No, Facebook non diventerà «solo a pagamento» Una direzione che altro non fece se non arrecare grandissime sofferenze alle persone già vulnerabili che erano state soccorse in mare, obbligando le ong a cercare soluzioni alternative come sbarcare ..."Sono passati quattro mesi, abbiamo atteso l’insediamento della giunta comunale e inviato già due volte una richiesta di incontro, ci spiace constatare però che il sindaco Lagalla a quanto pare, non r ...