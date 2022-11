Musetti-Djokovic | ATP Parigi Bercy | programma e diretta tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un’altra impresa. Forse ancor più complessa rispetto a quella griffata meno di 24h fa. Lorenzodopo aver eliminato dalla competizione tennista degli ATP2022 il numero quattro del mondo Casper Ruud, attende di misurarsi contro Novaknei quarti di finale della manifestazionena. Un incontro importante e complesso per il toscano che dovrà salire ulteriormente di livello in questo suo percorso di crescita: ecco le ultime dacon ile latv.: un altro passo in avanti per il toscano? (Credit foto – Getty Images)Dimostrare di essere maturato definitivamente dopo aver sconfitto il norvegese che, nei pronostici, ...

Magnifico questo Lorenzo. Come i ricami sul campo che scardinano anche le solide certezze di Casper Ruud e gli ... le 19.30, quando Lori si troverà di fronte Novakcon cui ha già dei ...Da Port d'Auteuil a Bercy, dal Philippe Chatrier al Court Central: l'ascesa didovrà essere testata ancora una volta da Novak, che sembra aver ritrovato l'antico istinto cannibale in ..."Sono convinto che possa essere un giocatore molto eccitante non solo per il tennis italiano ma in generale, per tutto il movimento".Lorenzo Musetti sfida il serbo Novak Djokovic per un posto in semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022: la presentazione della partita.