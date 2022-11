Monica Contrafatto | coming out | Mi innamoro di casi umani | uomini e donne

La campionessa paralimpica lo rivela per la prima volta a ..."M'innamoro di casi umani, quindi, o donne o uomini è lo stesso. L'amore è bello a 360°". La campionessa paralimpicaGraziano, fa coming out durante il programma "Le Belve" - da poco tornato su Raidue - condotto da Francesca Fagnani. Alla domanda diretta della giornalista "è bisessuale", la ...Monica Contrafatto a Belve parla non solo della sua carriera da atleta e del suo passato nell’Esercito italiano, ma ha anche parlato del suo ...Felice e libera. Così Monica Contrafatto si è mostrata ieri sera a "Belve ", su Rai 2. Una donna risolta, in pace con se stessa e con l'incidente che dieci anni fa le ha cambiato la vita. Militare e a ...