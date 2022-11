Milano | al via domani ' Balconiamo' per coinvolgere cittadini in cura piante e fiori

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022), 4 nov. (Adnkronos) - Dopo il successo della scorsa edizione,, sabato 5 novembre, dalle 10 alle 17, torna a2022', che per la prima volta si svolgerà in piazza Frattini. L'iniziativa è ideata da Cia Agricoltoriin collaborazione con Asselor, l'associazione dei commercianti Lorenteggio-Foppa con il patrocinio dal Comune di. Per tutto il giorno, in piazza Frattini, sarà possibile ascoltare, dalla viva voce di esperti, agronomi e professionisti del verde, tanti consigli utili su come prendersidel proprio verde domestico, dalla scelta dellegiuste alla corretta esposizione e alla quantità di acqua. Necessarie nozioni fondamentali per garantire una lunga vita alle, ...