Juventus-Inter | nerazzurri favoriti e '2»ì' a 2 | 37

Visto che il Milan ha il secondo miglior attacco del campionato insieme all'con 25 reti ... meno soltanto della(360). Ecco perché il Gol dei rossoneri in entrambi i tempi può valere la ...Alla base del rendimento sotto le aspettative dell'nei primi due mesi di stagione, oltre a un ... se è vero che alla super sfida contro lai nerazzurri si presenteranno con l'invidiabile ...Tra le nove squadre affrontate almeno otto volte in Serie A TIM, la Juventus è una delle due (con la Roma) contro cui Lautaro Martinez ha segnato meno gol: solo uno, su calcio di rigore, ...La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A TIM da dicembre 2018 (sei in quel caso, con ...