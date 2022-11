Inter | la Questura “silenzia” la Curva Nord col Bologna

Daspo di due anni per un 31enne , già indagato dalladi Napoli per possesso di materiale pirotecnico in occasione della gara dell'a Napoli, e per un 18enne , reo di aver strattonato e ......gran parte pregiudicate (circa un 30% secondo stime di polizia) e che nel caso della partita-... Difficile quantificare ma chi insi occupa di questo particolare settore di indagine non ...Dopo i quattro provvedimenti di Daspo per i comportamenti tenuti durante “l’esodo” nella gara con la Sampdoria, la Questura ha deciso di fermare il tifo in Curva Nord per la gara contro il Bologna del ...Quattro ultrà della Curva Nord dell’Inter sono stati denunciati per violenza privata per lo svuotamento forzato del secondo anello verde ...