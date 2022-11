Il debito pubblico viene demonizzato | ma è una fama immeritata

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilè passato ampiamente sotto «lo scalpello dello storico». Così, come le mani di uno scalpellino trasformano un pezzo di pietra in delicato traforo, il tema dell’indebitamento è stato oggetto di numerose e raffinate ricerche. Indagini che, è stato osservato, hanno affrontato la tematica talvolta in modo un po’ erudito. Gli storici di tanto in tanto peccano di erudizione, soprattutto quelli che si occupano di tempi molto lontani (come chi scrive). Ma sanno anche che, contraddicendo Nietzsche, l’erudizione può diventare vita. E ilè una tematica che più di altre offre numerosi insegnamenti. Ben sappiamo, infatti, come tutti i governi dedichino grande attenzione alla sua gestione, preoccupati di non superare, nel suo rapporto con il PIL, quel punto di rottura che pone a rischio la ...