Hong Kong torna hub finanziario in barba alle sanzioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) È stata una grande vittoria per John Lee, capo esecutivo di, l’evento tenuto dal 1° al 3 novembre che ha riunito più di 200 leader regionali e internazionali, nonché 120 istituzioni e organizzazioni finanziarie, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS e BlackRock. Secondo gli organizzatori, all’ultimo momento sono mancati il consigliere delegato di Citigroup e il presidente di Blackstone perché sono risultati positivi al Covid-19. “Il peggio è passato”, ha dichiarato davanti alla prestigiosa platea, con un chiaro riferimento all’ntamento delle limitazioni per la pandemia Covid-19 ma soprattutto all’instabilità che ha seguito le proteste a favore della democrazia ainiziate nel 2019. Il Global Financial Leaders’ Investment Summit è stato uno dei più grandi ...

Agenzia ANSA

Esempio: la recente immagine del console cinese a Manchester, Zheng Xiyuan, che partecipa al pestaggio di un dimostrante didavanti alla sede diplomatica. Secondo diversi osservatori, la ...Contact: David Correa 5933 NE Win Sivers Drive #205, Portland, OR 97220 United States USA/Canada (Toll Free): +1 - 800 - 792 - 5285, +1 - 503 - 894 - 6022 UK: +44 - 845 - 528 - 1300: +... Borsa: Hong Kong vola, a +7,65% - Ultima Ora Nella notte in evidenza il tech cinese, quotato per lo più a Hong Kong. L'indice Hang Seng è salito del 5,18%, +8,55% nella settimana. L'indice viene da quattro mesi consecutivi di calo, una discesa ...Un documento non verificato circolato su WeChat indicava un possibile piano di riapertura per il marzo 2023. Un rumor che ha fatto schizzare tutte le piazze ...