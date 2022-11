Agenzia ANSA

Un gruppo di oltre settanta esemplari di delfini tursiopi è stato avvistato dai ricercatori dell'associazione Delfini del Ponente. Si tratta di unavvenuto durante una regolare uscita in mare. "Ci trovavamo a circa un miglio dalla costa di Cervo - spiegano Davide Ascheri (presidente) ed Elena Fontanesi di Delfini del Ponente -...Non solo tursiopi: balenottere e capodogli a ottobre vicinissimi alla costa Ma insieme all'di oltre 70 tursiopi, l'Associazione Delfini Del Ponente ha anche portato a casa altri ... Avvistamento record di 70 delfini davanti costa ligure - Ultima Ora Un gruppo di oltre settanta esemplari di delfini tursiopi è stato avvistato dai ricercatori dell'associazione Delfini del Ponente. Si tratta di un avvistamento record avvenuto durante una regolare usc ...che parlano di avvistamenti di Anaconda giganti dalle dimensioni straordinarie che superano addirittura i 20 metri. Tuttavia non ci sono ad oggi prove ufficiali dell’esistenza di questo mostro delle ...