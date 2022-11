(Di venerdì 4 novembre 2022) 4 Novembre 2022 Il Pisa Sporting Club ha completato questo pomeriggio la preparazione in vista del match contro il Cosenza in programma domani (ore 14.00)Garibaldi. Proprio sul terreno di casa i nerazzurri hanno effettuato la consuetadella vigilia: riscaldamento atletico e aerobico, lavoro tattico a tutto campo, partitella a ranghi contrapposti ed esercitazioni sui calci piazzati nel programma di lavoro. Al termine della seduta è stata diramata la lista dei: (5) Simone Canestrelli(6) Hjortur Hermannsson(7) Roko Jureskin(8) Marius Marin(9) Ettore Gliozzi(10) Ernesto Torregrossa(12) Vladan Dekic(15) Idrissa Touré(16) Adam Nagy(17) Giuseppe Sibilli(18) Giuseppe Mastinu(19) Tomas Esteves(20) Pietro Beruatto(22) Alessandro Livieri(23) Artur Ionita(26) Gaetano Masucci(27) Matteo ...

Tuttocampo

Come stanno gli infortunati "Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quello di Verdi in. Darko forse riusciamo a recuperarlo, vediamo ladi domani. Lo stesso ......contro il Riga questa mattina ha svolto una sessione di scarico per arrivare poi all'... A meno di clamorose novità in occasione delladi domani, prevista attorno alle ore 11, l'... Serie B. Allenamento di rifinitura all'Arena: l'elenco dei convocati del Pisa