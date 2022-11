(Di giovedì 3 novembre 2022) X– Chi è, giovedì 3 novembre, nel corso della seconda puntata deidi X? A dover lasciare il talent è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Concorrenti Ma quali sono i concorrenti presenti aidi X? Eccoli divisi per squadre (ogni squadra “appartiene” a un giudice: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi): La squadra di Fedez Dadà Linda Riverditi Omini La squadra di Ambra Lucrezia Maria Fioritti Matteo Siffredi –Tropea La squadra di Dargen D’Amico Beatrice Quinta Disco Club Paradiso Matteo Orsi La squadra di ...

Dopo l'eliminazione di Matteo Siffredi, prosegue la competizione tra gli undici concorrenti rimasti in gara. Ospite Morgan, che torna dopo otto anni di assenza sul palco dello show Sky Original ...Secondo Live Show di X. Dopo l'eliminazione del primo concorrente, Matteo Siffredi, del roster di Ambra, gli undici concorrenti rimasti in gara si daranno battaglia davanti al tavolo dei giudici Fedez, Ambra ...X Factor 2022 Live, eliminati: chi è stato eliminato oggi, giovedì 3 novembre, dopo la seconda puntata. Concorrenti, squadre, giudici ...I Santi Francesi hanno dimostrato a X Factor 2022 di essere in grande forma. La loro prova al primo Live è stata da incorniciare.