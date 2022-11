Sopravvissuti 2 ci sarà? Parla la sceneggiatrice

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 3 novembre 2022), la serie con protagonista Lino Guanciale, si è conclusa martedì 1 novembre con un finale decisamente aperto visto che l'unico nodo che è stato sciolto è quello legato alla persona che braccava i naufraghi e che si è rivelata essere Lara. Essendoci altri dubbi rimasti in sospeso è logico pensare che ciuna seconda stagione che, in realtà, è già prevista. Tuttavia, la realizzazione del seguito, ad oggi, è messa in discussione dagli ascolti che non sono stati quelli sperati e bisognerà capire se la Rai vorrà ancora puntare su un prodotto originale che ha comunque chiuso in crescendo. Intanto, laViola Rispoli, in un'intervista al portale Fanpage.it, si è sbilanciata sulla possibilità che la seconda stagione venga alla luce., laViola Rispoli ...