Rave | FdI apre a modifiche sul decreto Meloni | «Dissenso tutelato | norma di cui vado fiera»

In Italia i partiti di centrodestra, Lega ein special modo, hanno fatto dei raduni uno dei ... Gran Bretagna Nel luogo dove il fenomeno è sostanzialmente venuto fuori con forza unè illegale ......- La lista e il giuramento Giustizia - La stretta sull'ergastolo ostativo e suiparty Covid - Le nuove regole del governo Reddito di cittadinanza - Ecco come cambia Supermedia liste28,7 (+1,...Per Forza Italia la norma che prevede una stretta sui rave party è da cambiare ... Del resto la preoccupazione sembra legittima, stando alle parole dell'esponente di Fdi Federico Mollicone, secondo ...In Cdm infatti è stata l'asse FdI-Lega a spingere per una norma così dura. Nella prima proposta del ministro Piantedosi si prevedeva addirittura l'utilizzo delle intercettazioni preventive per i ...