Piccinelli e la condanna a 5 anni per corruzione | “Berera credibile | non aveva ragioni per accusarlo”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Foppolo. In un processo dove la provenienza del denaro non è chiara, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai principali accusatori riveste un ruolo di primissimo piano. L’esclamazione di“è un bel regalo di Natale!”, per esempio, riferita agli inquirenti dai fratelli Maria e Fulvio Boccolini in merito alla presunta consegna dei primi 25 mila euro, “trasmette l’immagine di un vissuto reale”. Lo stesso vale nel raccontare gli stati d’animo che hanno accompagnato i passaggi più significativi della vicenda: “dalla forte agitazione nel prendere in consegna dala valigetta contenente 430 mila euro in contanti, all’ansia che il progetto non andasse a buon fine”, fino “alla preoccupazione nel vedereche si accingeva a lasciare lo studio con addosso 150 mila euro in contanti, anche questa descritta in termini ...