Papa | Mattarella | ' pellegrinaggio in Bahrein forte incoraggiamento per pace'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Voglia accogliere, Santità, l'espressione della mia profonda gratitudine per il suo messaggio di saluto all'atto della partenza per il Regno del. Questo suonel cuore del Golfo Persico, in occasione del 'Forumita per il dialogo', rinnova a tutti gli uomini di buona volontà il suoad adoperarsi per la fratellanza umana, presidio dellae di una più efficace tutela dei diritti della persona. Le giunga, unitamente ai sensi della mia massima considerazione, il più affettuoso augurio di buon viaggio". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio, nel tradizionale messaggio inviato aFrancesco.

Servizio Informazione Religiosa

Lo ha scritto al presidenteil coraggiosoFrancesco in volo verso il Bahrein con l'Airbus A330 di ITA Airways decollato alle 9.45 da Roma Fiumicino. Il telegramma sottolinea dunque ...Ilè in viaggio verso il Bahrein. Nel momento della partenza il Pontefice ha inviato un telegramma al Capo dello Stato SergioQuello di Francesco sarà il 39esimo viaggio internazionale e ... Papa in Bahrein: il telegramma al presidente Mattarella Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Voglia accogliere, Santità, l espressione della mia profonda gratitudine per il suo messaggio di saluto all atto della partenza per il Regno del Bahrein. Questo ...L'aereo con a bordo Papa Francesco è decollato da Roma alla volta del Bahrein, meta del suo 39/mo viaggio apostolico internazionale. Prima di lasciare il Vaticano il Papa ha incontrato tre famiglie di ...