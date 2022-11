Moratti | Pd lombardo | sua candidatura non è un' opzione

... il suo campo di appartenenza è quello - ha dichiarato all'Ansa il segretariodel Pd Vinicio Peluffo - Per noi il sostegno alla candidatura dinon è un'opzione ". Tutto però ...Per noi il sostegno alla candidatura dinon è opzione". Così all'ANSA il segretariodel Pd Vinicio Peluffo. "Noi stiamo facendo un altro percorso - aggiunge - che parte dalle forze ...(Adnkronos) - Se in Lombardia appoggeremo Letizia Moratti "Moratti è una di centrodestra anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la destra. Noi avremo una candidatura che rappresenterà il campo ...Per noi il sostegno alla candidatura di Moratti non è opzione". Così all'ANSA il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo. "Noi stiamo facendo un altro percorso - aggiunge - che parte dalle forze ...