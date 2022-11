L’Assistente Google con le nuove funzionalità diventerà più sicuro e adatto ai bambini

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha pensato di integrare delle opzioni nel suo Assistente vocale in modo da renderlo piùe piùquando viene utilizzato dai. Proprio perché iutilizzano sempre più spesso i dispositivi digitali e quindi anche gli assistenti vocali, che potrebbero essere dannosi, l’azienda ha deciso di sviluppare dellein grado di aiutare i genitori a tutelare i propri figli anche da eventuali contenuti pericolosi. LEGGI ANCHE>ha annunciato una serie di miglioramenti e novità dell’app Family Link Tutte le novità diper tutelare la sicurezza deiNelle corso delle prossime settimane, tramite le applicazioniHome, Family Link e Assistente ...

...e il tipo di risposta dell') e impostare una durata massima di utilizzo.Assistant fornisce risposte 'preconfezionate', indipendentemente dall'età dell'utente. Per rendere'...... Apple e'obiettivo era di creare uno standard per gli ..., Amazon Alexa e, in un secondo momento ...