L’addio di Piqué è solo l’inizio | ha usato il calcio per costruirsi un impero | lo userà ancora

(Di giovedì 3 novembre 2022) Al netto dei record, dei numeri, dei mille aneddoti d’una carriera strabiliante, Gerardè uno che sa usare il tempo. Ha il ritmo della vita e quello degli affari. Spesso fa coincidere le due cose. Il suo addio “a sorpresa”, con l’annuncio video zeppo di filmini nostalgici delbambino, nato e cresciuto blaugrana, è un lampo. Lui così fa: pensa, agisce. Vince. Mentregiocava per il Barcellona, ci mise un attimo a capire la portata della firma di Messi al PSG e mezzo minuto per sfruttare l’opportunità di business. Da giocatore a manager. Appena poche ore dopo la finalizzazione dell’operazione, la Kosmos, la società che presiede e che gestisce tra l’altro la Coppa Davis, acquistò i diritti tv della Ligue 1. “Non serve un dottorato ad Harvard per sapere che Messi ha aggiunto un nuovo valore nel mercato audiovisivo al ...