Ita | consiglieri dimissionari premono per lasciare

(Di giovedì 3 novembre 2022) In contrasto col presidente Alfredo Altavilla, a marzo scorso avevano presentato le loro dimissioni al governo Draghi ma non erano state mai accolte

Lo scontro con Altavilla ha raggiunto l'apice nelle ultime settimane quando in due sedute del cda dii sei, tutti espressione del Mef, hanno votato per azzerare tutte le deleghe ...I seidiAirways che sette mesi or sono hanno presentato le dimissioni , in polemica con il presidente Alfredo Altavilla , sono pronti a chiedere al nuovo ministro dell'Economia, Giancarlo ...Sei membri dimissionari scrivono al Mef: clima troppo teso, vogliamo lasciare. Assemblea l’8 novembre. E il ministro riallaccia con Lufthansa ...I consiglieri di Ita Airways, che avevano presentato le dimissioni lo scorso marzo, hanno inviato una lettera al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ...