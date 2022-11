(Di giovedì 3 novembre 2022) Un aiuto concreto per chi è in fuga dalla guerra: grazie all’intesa tra l’associazione Dateci le Ali e il Coni Campania tantigrazie allopotranno trovare un pieno inserimento nel contesto territoriale e un’ampia partecipazione alle attività sociali ed educative. “Il Coni Campania, fin dal primo momento, è intervenuto per aiutare iatletia proseguire l’attivitàiva – spiega il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli -. Soprattutto gli allenamenti dei numerosi atleti d’élite giunti nella nostra regione. Questa attività ha visto operare al nostro fianco Federazioni, Disciplineive Associate ed Enti di Promozioneiva che, con le loro società, hanno svolto un’attività di accoglienza incredibile. ...

"Quest'intesa è finalizzata all'inserimento sociale,lo sport, di tanti giovani ucraini arrivati in Campania", spiega il presidente di Dateci le Ali, Antonio Samà. "Il nostro interesse è ... Integrazione attraverso lo sport: Mostra d'Oltremare per i giovani profughi ucraini - Ildenaro.it "Quest'intesa è finalizzata all'inserimento sociale, attraverso lo sport, di tanti giovani ucraini arrivati in Campania", spiega il presidente di Dateci le Ali, Antonio Samà. "Il nostro interesse è ...