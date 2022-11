In ricordo del Presidente Anconetani

Comune di Buccinasco

... differenza della giornata di oggi, non era normale perché io non me ne' uno scontro per i migranti con Berlino, argomenta l'editorialistaCorriere della sera. Meloni: "Con Ue dialogo ...... atteso che il permesso a costruire è stato già concesso dagli Uffici TecniciComune di ... Infine,sempre al presidente Lodispoto, di saldarci i fitti e le bollette delle utenze delle scuole ... Giardino del Ricordo del Cimitero comunale di Buccinasco Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Gli eventi sono principalmente destinati ad un'utenza giovanile, quella degli allievi delle scuole medie e superiori dei Comuni ospitanti, in modo che possano poi, insieme ai docenti, approfondire que ...