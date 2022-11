Guerra nucleare | in ballo c’è la vita di ciascuno di noi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ogni strategia o tattica militare costituisce la traduzione sul piano bellico di una scelta politica di fondo. Chiara è la scelta politica di fondo compiuta in questi giorni dai decisori reali, che sono il governo statunitense e la Nato. Costoro hanno deciso che vale la pena rischiare lapur di ottenere la sconfitta della Russia e possibilmente la destituzione di Vladimir Putin, senza peraltro rendersi conto del fatto che chi gli seguirà sarà probabilmente peggiore di lui. E deve essere chiaro che lasignificherà la morte immediata per decine di milioni di persone, compresi probabilmente io e voi che mi leggete, e un’esistenza indegna di essere vissuta per coloro che sopravvivranno. A questo punto salterà fuori qualche imbecille che mi accuserà di essere amico di Putin o addirittura ...

