Europa League | data e orario del sorteggio degli spareggi

L'ultimo turno dideciderà le sorti del Gruppo C e della Roma. Già certo del primo posto il Real Betis con 13 punti, subito dopo i giallorossi e il Ludogorets a 7 che nella sfida di stasera all'Olimpico ...I diffidati di Roma - Ludogorets, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista degli eventuali sedicesimi di finale di2022/2023. La squadra di Mourinho è chiamata alla vittoria per continuare il suo percorso ine accedere ai sedicesimi. Appuntamento questa sera alle ore 21. M a chi sono i ...L’ultimo turno di Europa League deciderà le sorti del Gruppo C e della Roma. Già certo del primo posto il Real Betis con 13 punti, subito dopo i giallorossi e il Ludogorets a ...L'allenatore Maurizio Sarri: "Non facciamo calcoli, vogliamo arrivare primi, alla fine vediamo quel che viene fuori. Lo stadio sarà una bolgia" ...