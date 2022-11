Digital market act | così l’Ue vuole arginare il potere delle Big tech

cockpit e schermo dell'infotainment (entrambi da 12,3') sono inglobati in un unico display ... Il prezzo parte da 55.450 euro che non sono pochi se pensiamo a Kia come un brand massche ...Barry Silbert Il fondatore e CEO diCurrency Group, Silbert ha 700k follower e ha avuto le ... Ryan Selkis Ryan Selkis è il fondatore di Messari, un sito di criptointelligence. Ha 275k ...Il Digital Markets Act europeo è entrato in vigore: quali sono le strette per le Big tech Scoprilo nell’articolo!Entrato in vigore il primo novembre, il pacchetto di leggi Ue impone obblighi ai giganti del tech. Ecco cosa è il Digital market act e quali obiettivi si prefigge ...