‘Dampyr’ | Stuart Martin e Luke Roberts | «Meno immagini | più ti impegni nel dramma»

Leggi su funweek

(Di giovedì 3 novembre 2022) È nelle sale dal 28 ottobre Dampyr, primo film del Bonelli Cinematic Universe e opera prima di Riccardo Chemello. Nel cast, insieme a David Morissey (qui la nostra intervista), troviamo anchenei panni di Emil Kurjak e ein quelli di Draka. «Abbiamo girato in Romania in inverno. – ci dice– Adoriamo le riprese notturne, ma faceva freddo. Abbiamo dovuto fare molte delle nostre acrobazie e penso che la sensazione di questi fantastici set abbia resto il nostro lavoro molto facile, perché ti senti realmente sfinito e la voce era roca». Scherzando, i due attori ci spiegano che alla fine è stato semplice anche non dover immaginare troppo. «hai da fare come attore,, più ...