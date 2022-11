Caos Curva | in arrivo quattro Daspo per tifosi dell’Inter

... Haruhiko Kuroda, ha accennato a un possibile aggiustamento nella politica di controllo della... Quella è la strada che conduce l'America al'. C'è attesa per i dati sull'occupazione nell'...... come dimostra anche l'episodio accaduto sabato, quando laè stata svuotata dopo la notizia ... Oppure come in occasione di una trasferta a Lecce, c'era la minaccia di creare: 'Allora io vado ...Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato i fatti legati alla Curva Nord durante Inter-Sampdoria Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato i fatti accaduti in Curva Nord durante il ...Il Corriere rivela le intercettazioni del 2020 e le grida del capo ultrà al telefono con un dirigente. L’inchiesta, i ricatti e la questione biglietti ...