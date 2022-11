AEW | Colt Cabana ritorna a Dynamite e sfida Chris Jericho

(Di giovedì 3 novembre 2022) La scorsa puntata di AEWè stata ricca di sorprese, tra cui due presenze a sorpresa eccellenti come quello di Jeff Jarrett e quello meno atteso di. Quest’ultimo era assente dagli show della All Elite Wrestling dal Novembre 2021, e questa assenza prolungata sarebbe stata richiesta a viva voce da CM Punk, con il qualeaveva vecchie ruggini in sospeso. Ricordiamo che proprio lo screzio tra Punk èha funto da apripista per lo sfogo del primo durante la conferenza stampa post-All Out.non è stato totalmente a digiuno di Wrestling in questo anno, avendo lottato in diversi PPV della ROH, prima di tornare all’ovile ed accettare lalanciata dal campione della Ring of Honor,...

The Shield Of Wrestling

La scorsa puntata di AEW Dynamite è stata ricca di sorprese, tra cui due presenze a sorpresa eccellenti come quello di Jeff Jarrett e quello meno atteso di Colt Cabana. Quest'ultimo era assente dagli ...With CM Punk out of the picture, Colt Cabana made an emotional AEW return on Dynamite. An emotional Colt Cabana returned to All Elite Wrestling on last night's Dynamite, wrestling Chris Jericho as the ...