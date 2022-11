Uomini e Donne | ecco quando si registra | Alessandro e Ida lasciano il programma?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le nuove puntate didi Maria De Filippi verrannote venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022. Dopo una decina di giorni di stop per via delle festività di Ognissanti, il talk show di Canale 5 riprenderà dove lo abbiamo lasciato ma con alcune clamorose novità; in primis, la formazione di una nuova coppia, ovveroVicinanza e Ida Platano, che ormai sembrano ufficialmente fidanzati e vengono avvistati spesso e volentieri.trono over,Vicinanza e Ida Platano stanno ufficialmente insieme Si moltiplicano gli avvistamenti di Ida Platano eVicinanza, la coppia diche ormai appare sempre più consolidata a dispetto delle voci circolare nelle scorse ...

Lo rivela l'Istat secondo cui l'occupazione (+0,2%, pari a +46mila) aumenta per, per i dipendenti permanenti e per le classi d'età centrali (25 - 49 anni), mentre diminuisce per le ...Su Canale5 Beautiful 2.517.000 (20,1%), Una Vita 2.241.000 (19,5%),2.517.000 (26,1%), Amici 1.747.000 (21,2%), Grande Fratello Vip7 1.543.000 (18,4%). Pomeriggio Cinque 1.829.000 (16,...