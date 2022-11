Tumblr consentirà la pubblicazione di contenuti di nudo ma resta il divieto per quelli sessualmente espliciti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha cambiato le sue regole per consentire ladidimainvariato indi pubblicare immaginiesplicite. LEGGI ANCHE> Instagram sta finalmente lavorando a uno strumento per non ricevere foto diin DM Il rapporto dicon idiNell’annuncio pubblicato sul sito Web ufficiale,scrive: «Diamo il benvenuto a una più ampia gamma di espressioni, creatività e arte su, inclusi iche raffigurano la forma umana (sì, questo include la forma umana nuda)». ...