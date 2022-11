Torino | l'Atletico Madrid è già sulle tracce di Schuurs

Sport Mediaset

Si trasferirebbe poi all'Madrid di Diego Pablo Simeone. In tal caso a lasciare la società ... In tal caso l'ex Udinese arriverebbe ain prestito con diritto di riscatto a circa 30 ...Grande delusione per il Cholo, Diego Simeone, per il risultato dei Colchoneros che chiudono con una nuova sconfitta in casa del Porto. Db26/11/2019 - Champions League / Juventus -Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Diego Pablo Simeone L'fallisce anche l'ultima possibilità di restare in Europa. ... TORINO, SCHUURS PIACE A LIVERPOOL E ATLETICO - Sportmediaset Tonali sul post Torino: «Delle volte con così poco tempo per preparare una gara è meglio subito voltare pagina». Le parole del centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa de ...Perr Schuurs, difensore del Torino, sta bene impressionando diverse squadre europee: siccome Tuttomercatoweb, sia il Liverpool che l'Atletico ...