Sophie Codegoni | passeggiata rovente in città | la guardano tutti | ecco perchè

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è stata inquilina della sesta edizione del Grande Fratello Vip e la sua bellezza manda in estasi l’intero popolo del web. Non possiamo non parlare disenza analizzare il discorso relativo alla sesta edizione del Grande Fratello Vip; all’interno della casa più spiata d’Italia ha vissuto una bellissima esperienza dove ha mostrato il suo carattere, la sua determinazione ed è stata ad un passo dalla serata finale del programma. Segno evidente di come sia entrata fin da subito nel cuore degli italiani. InstagramEssendo stata grande protagonista del reality di Canale cinque, uno dei programmi di punta delle reti Mediaset e con un numero di ascolti decisamente alto, ha avuto anche relazioni molto intense all’interno della casa più spiata d’Italia. Iniziamo con quella con un’altra concorrente ...