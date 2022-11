Sono 1878 i medici no vax che potrebbero rientrare in servizio

(Di mercoledì 2 novembre 2022)cheeffettivamente ina seguito del decreto legge con cui il Cdm ha anticipato all’1 novembre la scadenza dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per i professionisti sanitari. A dirlo è la Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), che ha elaborato i numeri disponibili suie odontoiatri sospesi dagli Albi per aver rifiutato il vaccino anti-Covid. Sul totale di 4mila sospesi, oltre 400odontoiatri e tra iil 47% ha più di 68 anni ed è fuori dalsanitario nazionale. Al 31 ottobre, rileva la Fnomceo, erano dunque 4004 ie odontoiatri sospesi, ovvero lo 0,85% dei ...

