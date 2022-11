Simona Tabasco torna sul set dei Bastardi di Pizzofalcone | la foto non lascia dubbi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La quarta stagione deidiè in arrivo: adesso non ci sono più, ecco lache ha scatenato i fan sui social. Nonostante siano già andate in onda ben tre stagioni della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, l'attenzione è ancora altissima per l'arrivo della quarta parte deidi. Tutti i protagonisti della serie torneranno nel commissariato dialle prese con la criminalità partenopea e la risoluzione di omicidi ma questa volta i fan si aspettano un inizio scoppiettante. L'ispettore Giuseppe Lojacono, protagonista della fiction, è stato rapito proprio sul finale della terza stagione e l'Italia intera si chiede che fine abbia fatto. La squadra guidata dal commissario Palma dovrà fare di tutto per ...

Del cast, completamente rinnovato a parte la presenza di Jennifer Coolidge, fanno parte le italiane Sabrina Impacciatore ,e Beatrice Grannò. Su Sky, dal 7/11 Trono di tradimenti ...Torna ovviamente anche l assoluta protagonista Jennifer Coolidge , questa volta accanto a volti italiani come Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannó,e Paolo Camilli. guarda su Sky The ...Mike White, creatore della serie antologica, ha parlato delle idee per una possibile stagione 3 di The White Lotus ...Il creatore di The White Lotus, Mike White, ha aggiornato i fan della serie tv sulle possibilità al vaglio della produzione per la stagione 3.