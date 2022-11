Roma | il prof di liceo in chat con l’alunna minorenne | «Vieni a prendere una birra»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unessore delPilo Albertelli che si trova in zona Esquilino aha inviato unaa una studentessa per chiederle di uscire auna. Lui ha 35 anni e lei 16. I messaggi sono una serie inequivocabile: «Ragazza, tu attenti alla mia vita», le ha scritto. E poi, commentando un’uscita: «Vi siete divertiti? Rimorchio?». Gli scambi risalgono all’inizio dello scorso giugno. Alla 16 enne manca una sola interrogazione per chiudere l’anno. Il docente, il quale sa che a breve si trasferirà in un altro istituto, le scrive su Facebook «con la scusa di chiederle come fosse andata una festa e informandosi non solo sul divertimento, ma anche sul rimorchio», racconta un genitore oggi all’edizionena di Repubblica. «Qui prende da schifo, tieni il mio ...

Un professore del liceo Pilo Albertelli che si trova in zona Esquilino a Roma ha inviato una chat a una studentessa per chiederle di uscire a prendere una birra. Lui ha 35 anni e lei 16. I messaggi sono una serie inequivocabile: «Ragazza, tu attenti alla mia vita», le ha scritto. E poi, commentando un'uscita: «Vi siete divertiti? Rimorchio?». Gli scambi risalgono all'inizio dello scorso giugno. Alla 16 enne manca una sola interrogazione per chiudere l'anno. Il docente, il quale sa che a breve si trasferirà in un altro istituto, le scrive su Facebook «con la scusa di chiederle come fosse andata una festa e informandosi non solo sul divertimento, ma anche sul rimorchio», racconta un genitore oggi all'edizione romana di Repubblica.