Quanto Governo Meloni prende la “via del Sud”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 1° novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Siamo da tempo smaliziati: non conta più sentire quante parole, o pagine, vengono dedicate -dai premier che varcano Palazzo Chigi- alla “questione meridionale”. Le parole sono “sacchi vuoti”, ammoniva Luigi Pirandello. E così, in sostanza, è quasi sempre stato: fiumi di oratoria programmatica che non portavano mai da nessuna parte, se non verso clamorosi flop. Si può invertire tendenza? Sì e in un solo modo: esibirsi poco in verbosità parolaia, operare molto facendosi valere nelle “stanze dei bottoni” che contano, presentarsi ai cittadini con opere non annunciate ma realizzate e, come varrebbe la pena, “chiavi in mano”. DONNA DI POCHE PAROLE. Cresciuta alla Garbatella, lapremier avrebbe anche potuto dire che bastava il “Ventre ...