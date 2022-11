Polenta Taragna e Medioevo a Cologno al Serio dal 4 al 6 novembre

(Di mercoledì 2 novembre 2022)AL– Quale è il comun denominatore tra lae ilalovviamente! E’ qui, in questo borgo perfettamente intatto come un tempo fu, dove fino al 6sulle tavole troneggerà ladeclinata nei modi più gustosi. Il fuoriporta autunnale per eccellenza. Le foglie cadono, il freschino si fa sentire, vino rosso ein tavola è il passpartou migliore per il tuo fine settimana. Varca l’affascinante cinta muraria, guarda sotto, vedrai ancora il fossato che proteggeva l’ingresso del paese, a cui si accedeva mediante quattro entrate, tutte ben conservate. Gira intorno al paese, perchè sono davvero molto belle da vederle tutte. Anche le ...

politicamentecorretto.com

COLOGNO AL SERIO - Quale è il comun denominatore tra lae il medioevo Cologno al Serio ovviamente! E' qui, in questo borgo perfettamente intatto come un tempo fu, dove fino al 6 novembre sulle tavole troneggerà ladeclinata ...SAGRA DELLA, Cologno al Serio (Bergamo) - Fine settimana conclusivo, da venerdì 4 a domenica 6 novembre, in compagnia della tipicabergamasca a Cologno al Serio in ... Polenta Taragna e Medioevo a Cologno al Serio - politicamentecorretto.com COLOGNO AL SERIO - Quale è il comun denominatore tra la polenta taragna e il medioevo Cologno al Serio ovviamente! E' qui, in questo borgo perfettamente ...Oltre alle castagne, protagoniste già da qualche settimana, le sagre gastronomiche del weekend sono dedicate soprattutto ai tartufi, alle preparazioni della tradizione contadina, ai funghi e alle carn ...