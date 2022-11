Maurizio Costanzo choc sulla moglie | ‘Spero che Maria De Filippi non mi legga’

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nel corso di una recente intervista fatta da Diva e Donne,ha reso pubblica l’uscita del suo nuovo libro autobiografico intitolato Smemorabilia. Ivi è possibile leggere alcuni momenti di vita celati dinanzi alle telecamere e, tra questi ovviamente, anche qualche aneddoto della vita di coppia conDee molto altro ancora. A tal proposito,ha voluto porre i riflettori su una fase che, ormai, oggi come oggi, sembra essere svanita: il corteggiamento. Una dichiarazione, questa, che lo stesso si augura che suanon la legga, soprattutto perché conduttrice di un programma come Uomini e Donne che si basa, essenzialmente, proprio sul corteggiamento. Scopriamo insieme i dettagli delle sue confessioni e cosa ha evidenziato in merito a questo aspetto ...

Ascolta questo articolo Tutti in Italia conoscono la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi . La donna, assieme a suo marito, è una delle conduttrici più amate dagli italiani, questo a causa della semplicità, educazione e sensibilità che ha da sempre dimostrato. Ella conduce importanti programmi che sono ...E' uscito recentemente il nuovo libro autobiografico di, il cui titolo è Smemorabilia. E sull'ultimo numero del magazine Diva e Donna sono stati riportati alcuni stralci di ciò che ha scritto. In questo manoscritto ha anche parlato del ...Avere 11 figli è una bella sfida, averli poi d 8 padri diversi non è per niente semplice soprattutto per il loro mantenimento. C’è poi il problema della gestione logistica di 8 figli che man mano che ...Alla modica cifra di 7 milioni e 995mila dollari, a Los Angeles, è di nuovo in vendita la villa che fu di Harry Styles. Mentre l'ex cantante degli One Direction torna al cinema con l'atteso "My Police ...