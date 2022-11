LIVE Milan-Salisburgo 3-0 | traversa di Leao!

A San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 trae Salisburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Salisburgo si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiSalisburgo 2 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il primo tempo 2 PALO DI ...2022 - 11 - 02 21:26:16 Gol14': i rossoneri passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Tonali. Il cross, ben calibrato, trova la testa di Giroud nel ...57' GIROUDDDDDDDD!!! ANCORA GIROUD!!! Prolungata azione personale di Leao che parte dalla sinistra, si accentra, arriva sul fondo sulla corsia di destra, pallone che arriva al francese che ...47' Locatelli appoggia una mano su Messi, fermando una possibile verticalizzazione verso Mbappè che aveva già dettato la profondità in verticale. 47' Verratti tocca ...