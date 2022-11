Lega | Bossi non molla e rilancia la sua corrente | “L’autonomia del Nord deve essere prioritaria”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Umbertotira dritto dopo le polemiche scatenate dal tentativo di fondare unaall’interno della. “Il Comitatoè il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la: difesa del, autonomia e rispetto della militanza”, ha risposto il Senatur, dopo la diffida formale arrivata dal partito guidato da Matteo Salvini. “delrichiesta nei referendum del 2017continuare adal primo punto dell’agenda politica ela nostra priorità; questo è quello che i lombardi ed i veneti continuano a chiedere”, ha detto ad Adnkronos, che ha parlato di “un lavoro lungo ed importante sul ...

Leggi anche Salvini diffida:"'Comitato Nord' non può usare simboli e nome: "Lavoro per il Nord". Comitato frena su scissione, lo strappo di: nasce il Comitato Nord "...E' quanto dice all'AdnKronos il fondatore della, Umberto, dopo che lo scorso 27 ottobre il partito guidato da Matteo Salvini ha diffidato formalmente il Comitato dall'usare i simboli e ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Il Comitato Nord è il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la Lega: difesa del ...(Adnkronos) – “Il Comitato Nord è il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la Lega: difesa del Nord, autonomia e rispetto della militanza”. E’ quanto dice all’AdnKronos ...