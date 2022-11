Jasmine Carrisi | terribile incidente perla figlia di Al Bano | grande spavento e corsa in ospedale

The Voice Kids: quando andrà in onda e chi lo condurrà Nelle edizioni precedenti dedicate agli over abbiamo visto come giudici Gigi D'Alessio, Orietta Berti, Albano e, Loredana Bertè ...Qualche giorno fa, Loredana Lecciso è apparsa in una diretta su Tik Tok sul profilo di sua figlia. La giovane è molto attiva sul social e spesso aggiorna i suoi ammiratori con ...Jasmine Carrisi, il buongiorno a letto è davvero bollente! La figlia di Albano e Loredana Lecciso si mostra così e i ...Sei giorni. Mancano sei giorni alla release del nuovo Mattino.it. Perché il Mattino cambia pelle. Ma cambieremo restando noi stessi, focalizzati come sempre su tutto quello che succede a Napoli, in Ca ...