Giorgia Meloni e la sua idea di Europa | ' Bruxelles è invasiva o assente | serve sussidiarietà'

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è stata intervistata da Bruno Vespa per il suo nuovo libro in uscita, alcuni stralci della conversazione sono stati già pubblicati. La neo presidente del Consiglio ha parlato del ...

risponde così a Bruno Vespa sulla questione immigrazione: si tratta di un passaggio del nuovo libro - in uscita il 4 novembre - firmato del giornalista e conduttore tv e intitolato 'La ...pronta a rivedere l'eredità di Vittorio Colao per non soccombere alla ministeriale Esa. Il "fuoco" su Guido Crosetto già aiuta i francesi.Lo ha detto più volte Giorgia Meloni, sin da prima di diventare presidente del Consiglio. Dal giorno della vittoria elettorale, la neo-inquilina di Palazzo Chigi ha sempre definito con chiarezza le ...Meloni: "Abbiamo avuto un'Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello co ...