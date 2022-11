Giorgetti a Lindner | L' Ue abbia una strategia più incisiva sull' energia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, ha incontrato oggi a Berlino il ministro delle finanze tedesco Christian. Nel corso dell'incontro, spiega una nota del Mef,"ha evidenziato l'importanza che l'Ueuna politica e unaenergetica comuni maggiormente incisive. Si tratta, spiega la nota, della prima missione all'estero del nuovo governo italiano. Al centro dei colloqui le problematiche dei rispettivi Paesi in relazione alle conseguenze su famiglie e imprese dell'aumento dei costi energetici., dopo aver ricordato "l'importanza dei buoni rapporti tra Italia e Germania anche in virtù dei numerosi comuni interessi economici", ha sottolineato che "il rallentamento dell'economia e l'andamento dell'inflazione ...

